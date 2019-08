Det er et ord på bare otte bogstaver, men det undskyld, som statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag har givet tidligere børnehjemsbørn, betyder mere, end Danny Christensen havde forestillet sig.

Han var anbragt på ni forskellige børnehjem, fra han var to år til han var 19 år, og i den periode blev han udsat for både vold og seksuelle overgreb.

- Det betyder mere, end jeg egentligt troede. Jeg har før sagt offentligt, at det er bare otte bogstaver, og at statsministeren nok ikke mener det, men der er meget vægt bag det, og hun har været så ordholdende lige fra starten, siger han.

Alligevel mener han ikke, at en undskyldning er tilstrækkelig, og for ham er næste skridt at gå rettens vej med henblik på at få tilkendt en erstatning.

- Det handler om den juridiske accept. Mange af dem, som nu er afdøde, og som har pint og plaget os og voldtaget, ville stå til mange års fængsel, siger han.

- Det ville ikke skade at få en erstatning, for jeg har brugt mange penge på værthusregninger, da jeg drak i 40 år, og psykologregninger. Så det kan ikke skade af få en erstatning, og jeg synes også, at det giver lidt mere vægt bag ordene, at der er noget handling.

For Per Eriksen, som har været på børnehjem på Ærø, betyder det mere at få en undskyldning, end det betyder at få en økonomisk erstatning.

- Overhovedet ikke - ikke en krone, for det er ikke der, det ligger. Det ligger i at blive anerkendt som ganske almindeligt menneske og ikke som børnehjemsbarn, siger han.

Dagens undskyldning omfatter børn på alle de børnehjem, der var underlagt statsligt tilsyn frem til 1976.

Forholdene på 19 af de statslige børnehjem er blevet gransket i forbindelse med en undersøgelse, som blev sat i gang af Socialministeriet i 2009.

Det mundede ud i Godhavnsrapporten, som blandt andet beskriver, hvordan drengene fra børnehjemmet Godhavn blev udsat for en række overgreb, herunder systematiske tæsk, lussinger, seksuelle overgreb samt medicinske forsøg.