Tidligere Vestas-boss bliver Danmarks klimaudsending

Det bliver en tidligere kending fra det dansk erhvervsliv, som bliver Danmarks særlige udsending for klima og energi.

Ministeriet oplyser mandag formiddag, at det bliver den tidligere Vestas-leder Ditlev Engel, som skal pleje Danmarks klimaindsats.

- Vi har peget på Ditlev Engel, fordi han er en meget stærk stemme med tunge internationale erfaringer med klima og energi, siger klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V).

- Han bliver et meget stort aktiv, i forhold til at vise at den grønne førertrøje er og bliver Danmarks.

Ditlev Engel vil ifølge ministeren spille en nøglerolle i arbejdet med at sikre konkrete resultater ved FN's klimatopmøde i september 2019 i New York.

Spørgsmål: Er det ikke det, vi har en klimaminister til?

- Det er et stærkt supplement til en klimaminister. Det handler om, at vi skal have nogle konkrete tiltag frem mod klimatopmødet.

- Her vil jeg også selv deltage. Der skal være en stærk og vedholdende indsats, og den skal han være med til at løfte, siger ministeren.

Ditlev Engel tiltræder som særlig udsending for klima og energi i forbindelse med klimakonferencen COP24 i Polen.

Stillingen er en tidsbegrænset deltidsstilling med udløb i 2019. Ditlev Engel har ikke ønsket at modtage et vederlag.

- Jeg synes, det er både enormt spændende, og jeg er glad og stolt over, at jeg er blevet udpeget, siger han.

Ditlev Engel er 54 år og bedst kendt for sin periode som administrerende direktør for Vestas. I dag er han topchef for selskabet DNV GL's energidivision med base i Arnhem i Holland.

Jobbet som udsending er kun en deltidsbeskæftigelse, og han fortsætter stillingen i Holland.

Engel afviser dog, at der kan opstå en interessekonflikt, når han skal sælge danske klimaidéer, mens hans varetager en toppost i et hollandsk energiselskab.

- Nej. Jeg går ikke ud for at forsøge, at vi (energiselskabet, red.) skal have et ekstra job. Det er ikke meningen.

- Meningen er at inspirere med nogle nye løsninger, og det kunne være fra en dansk virksomhed eksempelvis, som ikke har noget med os at gøre, siger Ditlev Engel.