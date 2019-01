Tidligere DR-vært Kent Nikolajsen er død

Kent Nikolajsen, tidligere vært på DR Sporten og "Rene ord for pengene", er død.

Han blev 48 år.

Det bekræfter hans arbejdsplads, produktionsselskabet Metronome, i en pressemeddelelse ifølge Ekstra Bladet.

- Det er med stor sorg at skulle meddele, at vores direktør, nære ven og kære kollega Kent Nikolajsen er død i dag (torsdag, red.) klokken 12 i sit hjem i Ringsted omgivet af hele sin familie, skriver Metronome.

Kent Nikolajsen blev i sommer ramt af kræft i spiserøret.

- Vi ved, at Kent allerhelst havde fortsat livet, det var nemlig et liv, han elskede meget højt, og hans arbejde her på Metronome var højt prioriteret.

- Derfor har det også været svært for Kent at give slip på livet, og han har kæmpet hårdt og bravt imod kræften de sidste mange måneder. Men desværre havde kræften allerede fået godt fat i Kents krop, inden den blev opdaget i juni måned, skriver Metronome.

Kent Nikolajsen efterlader sig hustruen Linda samt børnene Mira, Jakob og Stine.

Han var ansat som administrerende direktør i Metronome.

Tidligere arbejdede han som journalist hos flere af TV2's regionale tv-stationer, før han blev ansat på DR, hvor han arbejdede som journalist og vært frem til 2001.

Siden var han også redaktør på DR, før han blev tv-producent på Metronome i 2005.