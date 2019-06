Thulesen varsler hård linje over for Mette Frederiksen

Mette Frederiksen har lovet, at den brede udlændingepolitik står fast. Det vil DF-formand holde hende op på.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, vil holde Socialdemokratiet op på de løfter, som partiets formand, Mette Frederiksen, har givet sine vælgere i valgkampen.

Han varsler en hård linje over for Mette Frederiksen i den kommende tid. Det siger han på vej ind til forhandlinger fredag, hvor Mette Frederiksen holder de indledende samtaler om at danne regering.

- Hun har sagt, at hun kun vil være statsminister, hvis den stramme udlændingepolitik kan fortsætte, og det vil hun ikke vige fra. Skal hun vige en tomme fra det, så vil hun ikke være statsminister, og det er klart, det skal vi holde hende fast på, siger han.

Dansk Folkeparti og resten af blå blok ventes ikke at spille nogen rolle i samtalerne om at danne en ny regering, da rød blok har fået flertal med 91 mandater uden Alternativet.

Dansk Folkeparti rendte selv ind i en gedigen vælgerlussing og blev halveret ved folketingsvalget for to dage siden, da en del af partiets vælgere skiftede til Socialdemokratiet.

Det erkender Kristian Thulesen Dahl, og derfor bliver han en bidsk vagthund, som vil være i opposition i den kommende regeringsperiode.

- Nu har vi selv fået et rigtig "lousy" (elendigt, red.) valgresultat. Mette Frederiksen har fået nogle af vores stemmer ved dette valg på et løfte om at videreføre den udlændingepolitik, som vi har fået igennem de sidste fire år.

- Det skal hun levere på, og det forventer de danskere, som hun nu har fået til at stemme på sig, siger han før mødet med Mette Frederiksen.

Under valgkampen har hun lovet, at "den brede udlændingepolitik står fast".

Forhandlingerne ventes at fortsætte de næste mange dage.