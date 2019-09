Der var stående og lange klapsalver, da Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, forlod scenen efter sin tale lørdag ved partiets årsmøde.

Her havde han forklaret og talt om - om ikke undskyldt - at partiet blev over halveret ved det seneste folketingsvalg. På valgaftenen understregede han, at han blev siddende som formand.

Og ifølge ham selv er han ikke blevet opfordret til at gå af hverken folketingsmedlemmer eller bagland på sin rundrejse efter valget.

- Ingen i partiet har bedt mig om at gå af som formand. Hvis der er nogen, der har ment det, så har de været søde nok til ikke at sige det, sagde Kristian Thulesen Dahl og fortsatte:

- Jeg er grundlæggende sikker på, at jeg er sikker på, at jeg kan bringe partiet frem igen. Troede jeg ikke på det, så var jeg her ikke.

Thulesen Dahl blev spurgt til, om han ikke var en heldig partiformand, der kunne lede sit parti til et historisk stort nederlag og så ikke alene fortsætte på posten men også klappet af scenen.

- Jeg er bestemt en heldig partiformand, der har et fantastisk parti at stå i spidsen for og et fantastisk bagland. Det er unikt for Dansk Folkeparti, at vi kan tage en grundig diskussion af, hvad der gik galt.

- Det afgørende er, om man kan lære af fejlene, sagde han.

I sin tale til årsmødet sagde Kristian Thulesen Dahl, at partitoppen ikke har været god nok til at kommunikere og tale til sine medlemmer, så de forstod det.

Og han erkender, at det er en alvorlig sag ikke at have talt i forståeligt sprog, når man er formand for et folkeparti.

- Men det havde været meget mere alvorligt, hvis jeg ikke kunne se det. For det er rigtigt, at eksempelvis "paradigmeskift" er let forstået på indspiste Christiansborg. Men det forvirrer folk. Det skal vi tage til os.

- Det er altid afsenderen i kommunikation, der har ansvaret. Og her er det os, der ikke har gjort det ordentligt, sagde Kristian Thulesen Dahl.