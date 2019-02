Terrortiltalt syrer modsiges i retten om togrejse til Danmark

I et retslokale i Københavns Byret hygger en spinkel syrisk mand sig fredag ved middagstid med to landsmænd og en iraker, som han har kendt fra Sverige.

Der er gensynsglæde, grin og krammere - også selv om de bekendte om formiddagen i en nævningesag om terrorisme på nogle punkter har modsagt mandens forklaring om, hvad der skete i dagene omkring 19. november 2016.

Den 31-årige er tiltalt for at have planlagt blodige handlinger mod tilfældige i København netop på det tidspunkt.

Anklagemyndigheden hævder, at han på Hovedbanegården i København skulle møde en yngre syrisk flygtning fra Tyskland. Sidstnævnte blev dog stoppet i Rødbyhavn netop den 19. november. I hans rygsæk lå knive samt 17.460 tændstikker og andre effekter, som skulle bruges til at fremstille en eller flere bomber.

Nævninger og dommere har af den 31-årige fået at vide, at det var en fejl, at han kom med toget fra Sverige til Danmark om eftermiddagen 19. november.

En syrisk kvinde, der var bedste veninde med den tiltaltes hustru, husker dog noget andet.

- Han fortalte, at han ville tage til Danmark i nogle dage og være hos en ven, siger kvinden.

Hun og hendes mand var naboer med den 31-årige i en flygtningelejr i Vitsjö. Også manden husker, at den nu tiltalte sagde, at han ville til Danmark - og muligvis sagde han også, at han ikke ville komme tilbage.

Vidnerne er ikke særligt religiøse, men det er noget andet med den 31-årige. Han elsker sin religion, lyder karakteristikken.

I lejren blev der næsten hele tiden talt om krigen hjemme i Syrien, fortæller manden.

- Han støttede Daesh, beretter han og hentyder til det arabiske navn for Islamisk Stat.

Under en afhøring hos politiet har han tidligere fortalt, at den 31-årige konstant talte om Islamisk Stat og ikke om sin fremtid. Af den grund begyndte folk i lejren at undgå ham.

En ven fra moskeen i lejren, en irakisk mand, er også bragt til København for at vidne. Han siger, at han ikke helt kender til den 31-åriges holdning til Islamisk Stat.

Det er hjemme hos irakeren, at den nu tiltalte 18. november optog den ene af to videoer, som blev lagt på Facebook. De er præget af ord om jihad, kampe og de vantro. Imidlertid siger irakeren under afhøringen i retten, at han ikke kender til, at den ene optagelse blev til i hans hjem.

Når sagen fortsætter midt på måneden, skal den unge syrer fra Tyskland afhøres. Han er idømt fængsel i seks år og seks måneder. Den 31-årige afviser dog at kende til ham.