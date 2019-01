Terrordømte Said Mansour sendes til Marokko

Ifølge Radio24syv har terrordømte Said Mansour fredag sat sig i et fly til Marokko.

Den terrordømte og marokkanskfødte Said Mansour bliver fredag sendt ud af Danmark og til Marokko.

Det skriver Radio24syv, der er til stede i Københavns Lufthavn.

58-årige Said Mansour er fredag eftermiddag klokken 17.40 om bord på et passagerfly fra lufthavnen til Casablanca i Marokko, hvor han vil blive overdraget til de marokkanske myndigheder.

Said Mansour blev i 2014 af Østre Landsret idømt fire års fængsel for at opfordre til terror og hylde al-Qaeda.

Han blev samtidig frataget sit danske statsborgerskab og udvist for bestandig. Det blev stadfæstet af Højesteret i 2016.

Med hjemsendelsen af Said Mansour tyder det på, at den danske regering efter lange og intense forhandlinger med den marokkanske regering har indgået eller er tæt på at indgå en hjemsendelsesaftale.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) var i Marokko i sidste måned, hvor hjemsendelsen af Said Mansour også blev bragt op.

Det er uvist, om der nu er indgået en konkret hjemsendelsesaftale inden afgangen fra København, og om den i givet fald indeholder diplomatiske garantier om, at Said Mansour ikke udsættes for tortur eller nedværdigende behandling.

Radio24syv har forgæves forsøgt at få bekræftet hos Udlændinge- og Integrationsministeriet, om der er en hjemsendelsesaftale mellem Danmark og Marokko.