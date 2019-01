Said Mansour var i kikkerten hos politiet i begyndelsen af 00'erne for at opildne til terrorhandlinger gennem sit forlag Al Nur Islamic Information, som han grundlagde i Brønshøj - deraf hans tilnavn "Boghandleren fra Brønshøj". Han blev fredag udleveret til Marokko, efter at Højesteret stadfæstede Østre Landsrets dom i 2016. (Arkiv)