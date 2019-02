Ternet Ninja er den mest sete danske film i 25 år

"Ternet Ninja" er den mest sete danske biograffilm i dette århundrede. Det viser tal fra Det Danske Filminstitut.

Anders Matthesens film "Ternet Ninja" har solgt 857.818 biografbilletter, hvilket er det højeste antal for en dansk film siden 1993.

Det er kun sket otte gange siden 1980, at en dansk biograffilm har rundet 800.000 billetter.

Senest skete det for "Klovn The Movie" for knap ti år siden, og før det var det "Italiensk for begyndere".

"Ternet Ninja" indtager en 11.-plads på listen over største danske film nogensinde.

De tre mest sete film nogensinde er "Olsen Banden ser rødt", "Olsen Banden deruda'" og "Olsen Banden går i krig", som alle tre har solgt over en million biografbilletter.

Filmen "Ternet Ninja" handler om en hævntørstig ninjadukke og drengen Aske, som går i syvende klasse og har nok at kæmpe med.

Ikke nok med, at han er håbløst forelsket i Jessica fra ottende, så har han også et anstrengt forhold til sin irriterende stedbror Sune, og så er der Glenn fra specialklassen, som forfølger Aske og gør livet surt for ham.