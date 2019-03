Telefonæske tyder på planlagt forsvinden på studietur

En 17-årig elev fra Helsingør Ungdomsskole er fortsat forsvundet, efter at han forlod et hostel i Manchester.

Det var tilsyneladende planlagt og frivilligt, da en 17-årig elev fra Helsingør Ungdomsskole forsvandt i Manchester uden forklaring, mens han fredag var på studietur i byen med sine klassekammerater.

- Lørdag har vi fået en melding fra politiet i Manchester. Her mener man, at han selv har taget beslutningen og forladt gruppen, siger Michael Mathiesen, der er bestyrelsesformand for ungdomsskolen.

- Politiet har fundet en telefonæske, hvor der har ligget en lokal købt telefon og et taletidskort. Derfor antager de, at han selv har truffet beslutningen. Der skulle heller ikke være tegn på en forbrydelse, siger han.

Michael Mathiesen sidder også i byrådet i Helsingør Kommune valgt ind for De Konservative.

Kommunen har været i tæt dialog med konsulatet og politiet i Manchester. I første omgang blev to medarbejdere fra skolen i den engelske by for at hjælpe med at finde drengen.

De er dog taget hjem efter aftale med politiet. Dermed er alle lærere og elever foruden den 17-årige vendt tilbage til Helsingør.

- Vi har fået vores hold hjem, og vi koncentrerer os om at få pakket dem ind i kærlighed, så de kan få bearbejdet oplevelsen af at komme hjem uden en skolekammerat.

- Både elever og lærere har haft to rigtig hårde dage derovre. Eleverne fordi de har en kammerat, der er væk. De er jo nervøse for, hvad der kan være sket.

- Og vores medarbejdere har skullet opretholde en ro og et overblik, samtidig med at de mangler en elev, som de meget gerne vil have med hjem, siger Michael Mathiesen.

Den 17-årige forsvandt torsdag morgen. Sammen med de andre elever blev han vækket omkring klokken 7.00.

- De har en rutine med at løbe en tur inden morgenmaden. Han meldte fra på grund af ondt i maven. Man kan så se på overvågningskameraer, at han har forladt stedet et kvarter efter de andre.

- Han forlader stedet i løbetøj og har taget sine personlige papirer med sig, siger Michael Mathiesen.

Søndag er det fortsat uvist, hvor den 17-årige opholder sig.

Både hans familie, klassekammerater og lærere har fået tilbudt krise- og psykologhjælp.

Der var 40 elever og syv medarbejdere fra skolen med på studieturen.