Teledatasag udløser løsladelse af mindst 18 personer

Instruks fra Rigsadvokaten betyder, at sager bliver udskudt, og fængslede bliver løsladt.

Problemerne med teledata har betydet, at i alt 18 personer er blevet løsladt.

Det oplyser Rigsadvokaten i en mail til Ritzau.

Tallet stammer fra torsdag klokken 16, så omfanget kan dermed se anderledes ud fredag formiddag.

Rigsadvokaten skriver desuden, at i alt syv sager er blevet udskudt. I en anden sag er et forhold blevet udskilt til en særskilt sag, og denne sag er så blevet udskudt.

Siden torsdag klokken 16 er den store opløsningssag mod banden Loyal To Familia desuden blevet udskudt. Det skete formelt fredag formiddag.

Rigsadvokaten udsendte i weekenden en instruks om, at de såkaldt historiske teleoplysninger midlertidigt ikke skal indgå som bevis i straffesager.

Det gælder også, at teleoplysningerne heller ikke kan bruges som grundlag for varetægtsfængsling af mistænkte.

Teleoplysningerne bruges i straffesager til at angive, hvor en bestemt mobiltelefon har befundet sig på et bestemt tidspunkt. Men det viser sig, at systemet måske ikke er så pålideligt, som man troede.