Teledatainstruks udskyder straffesager i landsretten

Instruks fra Rigsadvokaten betyder, at straffesager bliver udskudt, og varetægtsfængslede bliver løsladt.

Siden justitsminister Nick Hækkerup (S) og Rigsadvokaten fortalte, at der er flere problemer end først antaget med behandlingen af teledata, har det danske retsvæsen været på den anden ende.

Det har allerede ført til løsladelse af varetægtsfængslede personer og udsættelse af planlagte straffesager.

Foreløbig har Vestre Landsret udsat to straffesager som en direkte konsekvens af fejl i behandlingen af de såkaldte teledata, oplyser John Lundum, der er pressekontaktdommer i Vestre Landsret.

- Den ene er en tredagessag, der skulle være kørt i Esbjerg. Den anden er en sag i Aarhus, der skulle være kørt over to dage, siger han.

Derudover har Statsadvokaten bedt om at få udsat yderligere tre sager.

Men her har en eller flere forsvarsadvokater protesteret mod udsættelserne.

Derfor er det nu op til en dommer at vurdere, om sagerne skal køre som planlagt eller ej.

Rigsadvokaten, som er øverste chef for anklagemyndigheden, udsendte i weekenden en instruks om, at de såkaldte historiske teleoplysninger midlertidigt ikke skal indgå som bevis i straffesager.

Teleoplysningerne bruges i straffesager til at angive, hvor en bestemt mobiltelefon har befundet sig på et bestemt tidspunkt. Men det viser sig, at systemet måske ikke er så pålideligt, som man troede.

Instruksen fra Rigsadvokaten har også allerede haft betydning for andre sager. Blandt andet i en sag om drab på tre ældre mennesker.

Ekstra Bladet skrev tirsdag, at den sigtede i den sag tirsdag fik sin varetægtsfængsling forlænget i to uger. Normalt forlænges en fængsling i den type sager med fire uger ad gangen.

Anklageren i sagen, Søren Harbo, oplyser til Ritzau, at der er berammet et særligt retsmøde i september.

Her skal en dommer tage stilling til, om der er grundlag for varetægtsfængslingen, hvis man ser bort fra teleoplysninger.