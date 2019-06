Teknisk fejl skaber problemer for fælles receptsystem

Tirsdag har været en frustrerende dag for mange ansatte i det danske sundhedsvæsen og de borgere, der gør brug af det.

I løbet af formiddagen har Det Fælles Medicinkort (FMK) været stort set utilgængeligt og præget af lange svartider.

Systemet rummer blandt andet et elektronisk receptsystem, som hospitaler, almene praksisser, kommuner og apoteker bruger.

Det har voldt mange problemer, påpeger afdelingschef Anders Brahm fra Sundhedsdatastyrelsen.

- Det har været et problem for de borgere, der har været på apoteket for at få udleveret en recept. Indtil ved frokosttid har de ikke kunnet få ekspederet deres recepter fra apotekerne, siger han.

- Borgere, der har været hos lægen, og læger på hospitaler har også oplevet, at det har været et problem i løbet af formiddagen, tilføjer Anders Brahm.

I første omgang blev systemet genstartet klokken 12.30. Men problemet er tirsdag midt på eftermiddagen endnu ikke helt løst, og systemet skal formentlig genstartes flere gange i løbet af dagen.

Derfor kan brugerne også forvente perioder, hvor de ikke kan bruge medicinkortet.

- Vi arbejder meget målrettet på, at det kører stabilt, og det har det gjort i rigtig lang tid. Vi anser det her for at være et enkeltstående tilfælde.

- Vi kommer selvfølgelig til at se på vores processor og procedurer for, hvordan vi opdaterer systemet, så vi ikke kommer til at løbe ind i et tilsvarende problem på et senere tidspunkt, siger Anders Brahm.

Styrelsen anbefaler, at dem, der oplever problemer, tager den med ro og forsøger igen nogle minutter senere.

Hvis det fortsat ikke er muligt at gennemføre en elektronisk ordination, kan der fortsat udstedes papirrecepter.

Det har trods udfordringerne været muligt for borgere, der har haft brug for livstruende medicin, at få det udstedt. Driften af systemet ventes at være stabil igen onsdag.