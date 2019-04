En 17-årig pige ville ikke stoppe for politiet. I stedet bragede hun ud ad motorvejen med 200 kilometer timen.

En teenagepige havde torsdag alt for meget fart på, da hun kørte på motorvejen mellem Silkeborg og Aarhus.

Som led i en indsats mod fartsyndere i trafikken var Østjyllands Politi til stede på motorvejen, da en bil pludselig overhalede med 167 kilometer i timen.

Da politibilen satte udrykningen på, trådte pigen på speederen, så farten røg op på 200 kilometer i timen.

Flere patruljebiler blev tilkaldt for at få bilen standset. Det endte med, at politiet fik spærret vejen ved motorvejens afslutning ved Brabrand, der ligger ved Aarhus.

I et sidste flugtforsøg bakkede den 17-årige ind i en politibil, inden hun og hendes 16-årige veninde på passagersædet blev hevet ud af bilen af ordensmagten og anholdt.

Den 17-årige havde ikke noget kørekort, og det er hun nu blevet sigtet for.

Hun kan dog efter alt at dømme se frem til flere sigtelser og et eventuelt erstatningskrav for de skader, hun påførte politiets patruljebil.

Den 16-årige veninde blev løsladt kort tid efter.

Ingen personer kom til skade.

I Østjyllands Politis indsats torsdag eftermiddag og aften blev i alt 40 personer sigtet for 54 overtrædelser af færdselsloven og straffeloven.

11 kørte så stærkt, at de står til en betinget frakendelse af kørekortet. Én kørte så stærkt, at vedkommende vil blive ubetinget frakendt førerretten.

Desuden fik syv personer klip i kørekortet på grund af for høj fart, oplyser politiet.