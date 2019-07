Teenager dømt for voldtægt af 12-årig pige i kælder

En 18-årig mand er ved Retten i Aarhus blevet idømt to et halvt års fængsel for voldtægt af en 12-årig pige.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Voldtægten fandt sted i december sidste år.

Her var den 12-årige pige sammen med en ældre veninde taget fra Sønderjylland til Aarhus, hvor de mødte en gruppe drenge i teenagealderen.

Drengene tog pigerne med hen til en boligblok, hvor pigerne frivilligt fulgte med dem ned i en kælder.

I kælderen blev den 12-årige pige voldtaget af den dengang 17-årige dreng.

Det lykkedes politiet at finde frem til gerningsmanden, som bor i Aarhus, ved hjælp af pigernes forklaring.

Foruden voldtægt er manden dømt for at have tiltvunget sig anden seksuel omgang end samleje og for at have udnyttet sin fysiske og psykiske overlegenhed til at tiltvinge sig sex med en person under 15 år.

Anklagerfuldmægtig Rasmus Thisted er tilfreds med dommen.

- Det er et groft overgreb på en kun 12-årig pige, som er meget fysisk underlegen i forhold til en 17-årig dreng.

- Så jeg er tilfreds med, at retten fulgte min påstand om, at den tiltalte skulle idømmes en længere fængselsstraf for voldtægt, udtaler Rasmus Thisted i pressemeddelelsen.

Den dømte nægter sig skyldig. Han har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.