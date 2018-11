Taxapriserne stryger i vejret til jul og nytår

Taxaen hjem fra nytårsaften eller julemiddagen bliver muligvis en del dyrere i år end tidligere. Det beretter flere medier inklusive Radio24syv.

Baggrunden er den nye taxalov, der giver taxaselskaberne mulighed for at skrue op for priserne i helligdagene. Det vil flere taxaselskaber ifølge Radio24syv benytte sig af.

Der er tale om en prisstigning i dagene 24. til 26. december samt 31. december og 1. januar.

Eksempelvis vil det koste 135 kroner alene at sætte sig ind i en taxa fra selskabet 4x27. Normalt koster det tre kroner ifølge B.T.

Herfra vil det ifølge B.T. koste 25,5 kroner per kilometer og 11,25 kroner per minut. Normalt står det i 17 kroner per kilometer og 7,5 kroner per minut.

Også selskaberne 4x35 og Dantaxa 4x48 hæver priserne. 4x35 løfter minut- og kilometerpris til det samme som 4x27, men her starter turen på 50 kroner.

Dantaxa 4x48 løfter sine priser lidt mindre. Samtidig bliver det kun 24. december fra klokken 16 til næste morgen klokken seks.

Både brancheforeningen for taxaførerne og taxaselskabernes ledelse forklarer de nye højtidspriser med den nye taxalov.

Her blev der tilladt flere taxaer særligt i København for at mindske ventetiden. Men det betaler kunderne nu for, mener direktør i 4x27 Thomas Petersen.

- Man har hovedløst indsat flere vogne uden at beskytte chauffører og vognmænd. Ja, ventetiden på en taxa er faldet. Til gengæld er priserne steget, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg kan ikke se, at taxaer ikke må hæve priserne, ligesom hoteller hæver priserne, og ligesom der sjældent er tilbud på champagne nytårsaften.

Thomas Wiigh Larsen, der er formand for brancheforeningen Taxiførere i Danmark, mener, at det er rimeligt, at taxaselskaberne med de nye regler får mulighed for at lokke taxachauffører på arbejde med en kontant bonus.

- Politisk er der sat et højere prisloft, siger han til Ritzau.

- Det betyder, at dage, hvor der altid er travlt såsom juleaften og nytårsaften, hvor de fleste sidder hos familien og hygger, er der mulighed for at tiltrække flere biler og belønne dem for deres indsats, når alle andre holder fri.