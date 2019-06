Tavs Skipper forlader endnu et møde hos Mette Frederiksen

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, vil ikke udtale sig til pressen efter sit andet møde med S-formand Mette Frederiksen tirsdag.

Skipper siger dog, at hun gerne vil snakke med pressen senere.

Hun, De Radikales leder, Morten Østergaard, og SF-formand Pia Olsen Dyhr skal ind til Mette Frederiksen tirsdag aften fra klokken 18.30.

Skipper var i anden omgang inde hos Mette Frederiksen, der prøver at sikre et flertal til en S-regering, i omkring 35 minutter.

Regeringsforhandlingerne i rød blok har snart stået på i tre uger.

Tidligere tirsdag i forbindelse med sit første møde hos Mette Frederiksen havde Skipper mere at sige.

Her gjorde Skipper det klart, at De Radikale ifølge Enhedslisten kommer med uspiselige forslag ved forhandlingsbordet.

- Vi har ikke lagt noget på bordet, som vi troede, kunne genere andre, eller som vi vidste, andre ikke kunne leve med. Det er et spørgsmål om at finde en ny retning, som vi alle kan se os selv i, sagde Skipper.

Enhedslisten og De Radikale er især langt fra hinanden, når det gælder den økonomiske politik. SF er det tredje parti, som deltager i regeringsforhandlinger hos Mette Frederiksen.

Enhedslisten vil ifølge Ritzaus oplysninger i aftaleteksten have et værn mod, at uligheden øges i samfundet. Samt at der ikke gennemføres reformer som skatteaftalen i 2012.

Enhedslisten har erkendt, at partiet burde have væltet den daværende regering på grund af aftalen, som gav skattelettelser på arbejde, ved at beløb til kontanthjælp, dagpenge og førtidspension ikke steg med lønudviklingen.

- Vi har i al vores fleksibilitet og kompromisforslag en grænse, og der skal vi bare være sikre på, at når vi taler om en ny retning, går det også på den økonomiske politik.

- Det går ikke, at man prøver at skaffe penge i kassen ved at jagte mennesker uden for arbejdsmarkedet, sagde Skipper tidligere tirsdag.

De Radikale vil gerne skaffe flere hænder og penge til velfærd ved at få flere ud på arbejdsmarkedet. Det skal ske ved at øge arbejdsudbuddet, hvilket betyder, at flere vil komme til at arbejde mere eller længere.

Det skal ske via reformer af arbejdsmarkedet og ved mere udenlandsk arbejdskraft.

Enhedslisten frygter dog, at det reelt vil betyde dårligere forhold for arbejdsløse og en undergravning af det danske arbejdsmarked.