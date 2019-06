Talentshow gav sangkarrieren et boost

Hun voksede op i Grønland, men flyttede som ung til Danmark for at læse medicin. Fredag den 7. juni fylder sanger Julie Berthelsen 40 år.

Nærmest fra den ene dag til den anden blev Julie Berthelsen landskendt, da hun i 2002 dystede mod andre sangere i TV2-programmet "Popstars".

Julie Berthelsen var med i konkurrencen, mens hun var på orlov fra medicinstudiet. Og selv om hun måtte nøjes med en placering som nummer to i talentshowet, vendte hun aldrig tilbage til studierne.

- Jeg kunne mærke, at jeg var dér, hvor jeg skulle være, siger hun med henvisning til sin beslutning om at satse på musikken.

Julie Berthelsen laver stadig musik og deltog i februar i år sammen med veninden Nina Kreutzmann Jørgensen i Dansk Melodi Grand Prix. De vandt dog ikke og gik dermed ikke videre til Eurovision.

Fødselaren har udgivet fem studiealbum og har et sjette på vej. Det første med titlen "Home" udkom i 2003 og indeholdt hittet "Every Little Part of Me".

Julie Berthelsen er født i Aarhus, men boede det meste af sin opvækst i Nuuk i Grønland. Hun er datter af en dansk far og en grønlandsk mor.

Allerede inden hun blev kendt i Danmark, havde hun i slutningen af sine teenageår gjort sig bemærket som sanger i Grønland.

Hun længes til tider hjem til Grønland, fortæller hun.

- Men når det er sagt, vil jeg gerne tilføje, at jeg har boet i Danmark længe nok til, at jeg har fået nogle rødder her, som betyder meget for mig. Jeg kan føle mig hjemme begge steder, siger Julie Berthelsen.

Ved siden af musikken har hun blandt andet været radiovært på DR's P4 og har flere gange været vært ved den årligt tilbagevendende udsendelse "Julehilsen til Grønland" på DR.

Derudover har Julie Berthelsen i et par år lagt stemme til lydbøger - herunder krimier og børnebøger.

Sammen med sin kæreste, håndboldspilleren Minik Dahl Høegh, har hun en søn på syv år og en datter på tre år. Til juli skal parret giftes.

På grund af kærestens sportskarriere har familien flyttet en del rundt i Danmark og er nu bosat i Solrød Strand.