Tænkeren Habermas tænker stadig tanker

Den velrespekterede tyske filosof Jürgen Habermas følger stadig med i udviklingen i Tyskland og Europa, selv om han er blevet en gammel mand.

Den 18. juni fylder han 90.

Han er foruden filosof også sociolog og professor emeritus ved Frankfurt Universitet. Hans mange bøger og artikler har altid været præget af stor akademisk saglighed.

Mange vil sige, at de også ofte har været svært tilgængelige - eller måske det, som uindviede kan kalde "tungt stof".

For et år siden fik han tildelt en tysk-fransk journalistpris, og i den anledning holdt han i Berlin en takketale. Den blev gengivet i avisen Die Zeit. Her hegler han den tyske ledelse og de europæiske politikere igennem.

De tænker kortsigtet, de samarbejder ikke. "De politiske eliter" synker ned i en "opportunisme, der kontrolleres af meningsmålinger for at holde dem lidt længere tid på magten".

Én person er han dog faldet for, den gamle filosof, og det er Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

- Macron kritiseres med rette i sit eget land for reformers manglende sociale karakter.

- Men han rager et hoved op over alle andre europæiske ledere, for han anskuer aktuelle problemer ud fra et meget bredere perspektiv. Dermed er han ikke dømt til kun at være reagerende, lød det fra Habermas.

Det var, inden "De Gule Veste", den franske protestbevægelse, begyndte at demonstrere mod Macrons politik hver lørdag. Mod en politik, de regner for elitær, og som ikke gavner franskmanden på bunden.

Normalt ville det nok være en befolkningsgruppe, som Habermas støtter - hvis de altså kan afholde sig fra vold og vandalisme.

Tilbage i 1960'erne regnede Tysklands venstreorienterede studenterbevægelse Habermas for et intellektuelt forbillede.

Men så bad han dem om at respektere lovene, når de demonstrerede, og så faldt hans popularitet.

På et tidspunkt sagde han, at studenterlederen Rudi Dutschke stod for "venstrefløjsfascisme", og så forsvandt de sidste varme følelser.

Habermas kom med "Borgerlig offentlighed" i 1962 til at stå centralt i den tyske samfundsdebat.

Værket skildrer et forfald i offentligheden. Det gør borgerne til passive tilskuere til magtens kredsløb.

Jürgen Habermas, der er uddannet på flere universiteter i Tyskland, blev født i Düsseldorf.

Han blev født med en ganespalte og blev som barn opereret to gange.

Han har sagt, at det gav ham talebesvær, og det fik ham til at tænke dybt over vigtigheden af kommunikation.