Mand fløjet til Rigshospitalet: Tændte kanonslag i bil

29-årig mand er blevet slemt forbrændt, efter at han tændte et kanonslag i en bil, hvor han selv var passager.

Med helikopter er en 29-årig mand blevet fløjet fra Vojens til Rigshospitalet.

Han er blevet slemt forbrændt, efter at han søndag formiddag valgte at tænde et kanonslag i en bil, hvor han selv var passager.

- Vi har ikke nærmere oplysninger om, hvilken tilstand manden præcis er i. Men han har fået en forbrænding, der er så slem, at han skulle flyves direkte til Rigshospitalet, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Ole Aamann.

Bilens chauffør er tilsyneladende sluppet uskadt fra den dramatiske episode.

Politiet fik via 112 en melding om, at en bil var brudt i brand. Alarmen kom klokken 9.20.

- Det viser sig at være den 29-årige, der er ude at køre med en kammerat på Trekanten i den østlige ende af Vojens by nær Vojens Hallerne.

- Her tænder den 29-årige et kanonslag, som straks går af. Der går ild i bilen, og han bliver selv forbrændt flere steder på kroppen, siger Ole Aamann.

Kanonslag er ulovligt fyrværkeri. Politiet ved ikke, hvor mændene har fået fingre i kanonslaget. Dog står det søndag eftermiddag klart, at der er tale om et hjemmelavet et af slagsen.

- Vi har fundet ud af, at kanonslaget var hjemmelavet. Vi er derfor i gang med ransagninger og videre undersøgelser, siger Ole Aamann.

I første omgang kom en ambulance og brandvæsen til stedet. Ret hurtigt stod det dog klart, at der var brug for en helikopter.

- Først bliver en ambulance sendt derud. De rekvirerer en helikopter, og så snart manden er stabiliseret, bliver han sendt afsted.

- Helikopteren lettede fra stedet omkring klokken 10.20, fortæller Ole Aamann.

Branden i bil blev slukket på stedet.

Den 29-åriges ven er blevet afhørt i sagen.