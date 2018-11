Syv unge mænd dømt for grov vold mod to tilfældige ofre

Syv unge mænd i alderen 16 til 20 år er mandag ved Retten i Glostrup blevet dømt for at have begået et groft overfald på to mænd i august.

Volden fandt sted på Taastrup Station, hvorefter de to ofre blev efterladt hjælpeløse på togskinnerne.

Den ene har i dag varige mén efter overfaldet.

Én af de tiltalte er blevet idømt ti måneders fængsel og udvisning, mens to andre har fået en advarsel om udvisning. Det oplyser advokat Mie Sønder Koch, der er forsvarer for en af de i alt otte tiltalte i sagen.

Hendes klient fik en dom på syv måneders fængsel. De andre dømte mænd har fået en straf på mellem seks og otte måneders fængsel.

En af de otte tiltalte blev frifundet.

Det grove overfald skete omkring klokken 5.30 den 4. august. Ifølge politiet var det særdeles voldsomt.

- Der er tale om et groft og umotiveret overfald på to personer, som kunne være endt helt galt, sagde politikommissær Søren Andersen fra Almen Efterforskning under Københavns Vestegns Politi i forbindelse med efterforskningen.

De to ofre blev slået i hovedet, sparket, trampet på og fik nikket skaller af de unge mænd. Først blev de banket på en af stationens perroner, hvorefter de blev presset ned på togskinnerne.

Her fortsatte volden, mens de to mænd lå ned.

Ifølge anklageskriftet stoppede overfaldet først, da gerningsmændene troede, at et S-tog var på vej. Det fik dem til at hoppe op på perronen igen og efterlade ofrene.

De tiltalte i sagen har nægtet sig skyldige.

Den 20-årige har anket sin udvisning.