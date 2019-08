Unge er bedre til selv at spare op og gemme børneopsparingen, end mange gør dem til, mener forbrugerøkonom.

Syv ud af ti danske unge står selv for at betale, når de flytter hjemmefra. Det viser en ny måling, som YouGov har foretaget for Nordea.

At så stor en del af de unge selv betaler udgifterne til lejlighed og flytning viser ifølge Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom hos Nordea, at danske unge er langt mere selvstændige, end folk går og tror.

- Vi hører meget om, at danske unge er curlingbørn, men det er ikke helt rigtigt. Mange betaler selv for gildet, siger Ann Lehmann Erichsen.

Målingen er foretaget blandt 1000 unge i alderen 18 til 29 år.

Mens 68 procent af de unge betaler for alle udgifter, deler 25 procent regningen med deres forældre. De resterende fik enten forældrene til at betale eller har svært ved at huske, hvem der havde pengepungen fremme.

Mange er også bevidste om, at det kræver en god opsparing at flytte hjemmefra, og de sparer derfor op i god tid.

- Unge har penge, som de dels selv har sparet op, fordi de er ret flittige til at have fritidsjobs eller arbejde i deres sabbatår. Men mange unge har også fået en børneopsparing med sig, siger Ann Lehmann Erichsen.

Målingen viser, at halvdelen af de unge har penge på deres børneopsparing, som de kan bruge til at flytte hjemmefra.

At de unge dels sparer op og dels ikke ødsler børneopsparingen op, viser ifølge forbrugerøkonomen hos Nordea, at danske unge er bedre, end mange gør dem til.

- De fleste er meget mere fornuftige, end de har ry for. I virkelighedens verden er de fleste unge temmelig fornuftige og gode med pengene. Det er ganske få, der kommer galt afsted med penge, siger hun.

Mens de unge står på egne ben, når det gælder betaling, er mange forældre gode til at hjælpe med at flytte, male og sætte billeder op, når deres børn flyver fra reden.

- Forældre - og især dem fra Jylland - gode til at bakke op med flytning og praktiske ting. Så forældrene hjælper gerne til, men de betaler ikke regningerne, siger Ann Lehmann Erichsen.