En syrisk mand kom med et tog fra Sverige til Hovedbanegården i København 19. november 2016. Men det var en ren og skær fejl, har den 32-årige sagt i Københavns Byret, hvor han er tiltalt for at planlægge et terrorangreb. Samme dag regnede en anden syrer med at komme til København fra Tyskland. Han er dømt for forsøg på terror. (Arkivfoto)