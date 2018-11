Sygeplejersker fjerner efternavn på navneskilte efter trusler

Trusler uden for arbejdstiden fra vrede patienter og pårørende får sygeplejersker til at skjule efternavnet.

To sygehuse har givet sygeplejerskerne lov til at fjerne deres efternavn på navneskiltene. Det sker efter ønske fra sygeplejerskerne selv, der oplever trusler fra vrede patienter efter arbejdstiden.

Det skriver Avisen.dk, der er ejet af A-pressen og Freeway.

På Aarhus Universitetshospital og Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har ledelsen ifølge Avisen.dk opfyldt sygeplejerskernes ønske. Ønsket er angiveligt opstået efter flere episoder med vrede patienter, der har opsøgt sygeplejersker og deres familier privat.

Andre ansatte har fortalt om at blive kontaktet og truet på sociale medier.

Tidligere har DR Syd fortalt, at personalet på Sønderjylland Sygehus har fået samme mulighed for kun at vise fornavn for patienterne.

Her var baggrunden også, at patienter og pårørende fulgte og truede personale uden for arbejdstiden.

Danske Regioner udtrykker bekymring over situationen over for Avisen.dk.

- Det ærgrer mig virkelig, at der er nogle ansatte, som finder det nødvendigt for at føle sig trygge, siger Anders Kühnau (S), der er formand i Regionernes Lønnings- og Takstnævn, til Avisen.dk.

Næstformand i Dansk Sygeplejeråd Anni Pilgaard efterlyser flere midler og bedre beskyttelse fra politikerne.

- Der tegner sig et billede. Vores egen undersøgelse viser, at 37 procent af sygeplejersker har været udsat for chikane eller vold. Det taler jo sit eget sprog, siger hun til Ritzau.

Dansk Sygeplejeråds undersøgelse inkluderer også tilfælde, der er sket i arbejdstiden.

- Det er helt grotesk, at vi som frontpersonale skal gå på arbejde og leve med det her, siger Anni Pilgaard.

Hun roser en lang række lokale ledere for at gøre en indsats. Men ifølge næstformanden kan de ikke trylle.

- Vores undersøgelse viser helt klart, at sygeplejersker på overarbejde bliver udsat for en del mere vold. Det betyder, at volden sker mest på en arbejdsplads, hvor ressourcer og arbejdsopgaver ikke hænger sammen, siger hun.