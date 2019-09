Ninna Hedeager Olsen blev sygemeldt, efter at en mand blev sigtet for voldtægt begået i borgmesterens hjem.

Efter over fire måneders sygemelding vender Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), mandag tilbage til sit arbejde på Københavns Rådhus.

Det bekræfter Teknik- og Miljøforvaltningen.

Borgmesteren blev sygemeldt, efter at en mand blev sigtet for voldtægt af en kvindelig gæst efter en fest i borgmesterens lejlighed. Han blev siden tiltalt.

Den påståede voldtægt skal være sket 31. marts mellem klokken 8 og 16.

Ninna Hedeager Olsen skrev 7. april på Facebook, at hun af professionelle var blevet opfordret til at "trække stikket i en kortere periode".

Sagen om den påståede voldtægt startede i Københavns Byret 28. august, og dommen ventes 25. september.

Det er en 30-årig mand, som er tiltalt i sagen. Han er også anklaget for blufærdighedskrænkelse ved at have taget på Ninna Hedeager Olsen samt hevet i hendes hofter, mens han voldtog veninden.

Da Ninna Hedeager Olsen sygemeldte sig fra sit arbejde som borgmester, fremlagde hun ikke dokumentation for sit sygefravær. Dette er efter reglerne.

Hun har dog senere indgivet en lægeerklæring til Københavns Kommune efter ønske fra forvaltningen, og efter at lokale politikere i København har opfordret Enhedslisten til at fremlægge dokumentation for, hvad borgmesteren fejler.

Det fremgår af lægeattesten, at lægen har vurderet, at Ninna Hedeager Olsen er uarbejdsdygtig fra 23. april til 25. september 2019.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Ninna Hedeager Olsen.