Sygehusmedicin sluger halv milliard kroner til sundhedsløft

Udgifterne til medicin fortsætter med at stige med raketfart hos regionerne, der styrer landets sygehuse.

Sidste år steg udgifterne med 5,7 procent svarende til 482 millioner kroner hos Amgros, der er regionernes indkøber af medicin til sygehusene.

Det går næsten lige op med den ekstra halve milliard kroner, som regionerne fik med økonomiaftalen for 2018.

Pengene skulle sikre et generelt løft af sundhedsvæsenet, men er altså endt med at dække stigende medicinudgifter.

- De penge, vi får i økonomiforhandlingerne, bruger vi til de behov, der er i sundhedsvæsenet.

- Der er vi altid nødt til at betale medicinregningen. Det har vi gjort. Det har så betydet, der ikke er så meget tilbage til andre ting, siger formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V).

Udgifterne til medicin er fra 2007 til 2017 steget med i gennemsnit 446 millioner kroner om året.

Det er især lægemidler til behandling af forskellige former for kræft, der trækker udgifterne op.

Det gælder især nye immunterapeutiske lægemidler, som mange kræftpatienter har gavn af.

Det er en behandlingsform, hvor man udnytter kroppens eget immunforsvar til målrettet at bekæmpe kræftceller.

Formanden for Danske Regioner regner med, at regionerne - trods de vildt voksende medicinudgifter - samlet set vil overholde budgetaftalen for 2018.

- Vi venter stadig på de endelige tal, men jeg har god grund til at tro, at vi samlet set vil overholde det udgiftsloft, vi har haft.

- Det er netop, fordi vi har prioriteret inden for rammerne for at få budgetterne til at hænge sammen. Det er ikke nemt, men det er den opgave, vi har taget på os, siger Stephanie Lose.

Regionerne har nedsat et medicinråd, der skal vejlede om køb af nye lægemidler i forhold til effekt og pris.

Desuden har Amgros ifølge regionernes formand lagt sig i selen for at opnå rabatter på medicinindkøb.

Alligevel venter Stephanie Lose fortsat stigende udgifter til medicin.

- Jeg tror, de vil blive ved med at stige, både fordi vi får flere patienter, og fordi der kommer mange nye dyre præparater på markedet, siger hun.