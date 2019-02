Sygehus strittede imod at undersøge kvinder med brystsmerter

Ringsted Sygehus og Region Sjælland frasorterede i 2018 de kvinder, der havde smerter i brystet, da man skulle beslutte, hvilke kvinder der skulle tilbydes en genundersøgelse af brysterne.

Det skete, efter at man havde erkendt, at hundredvis af kvinder var blevet mangelfuldt undersøgt for brystkræft på sygehuset.

Frasorteringen fandt sted, selv om smerter i brystet kan være et tegn på brystkræft.

Det skriver Jyllands-Posten.

Selv om Patientstyrelsen for Patientsikkerhed i to omgange skrev til regionen, at styrelsen forventede, at regionen også genindkaldte de kvinder, der var henvist med smertesymptomer, afviste sygehuset og regionen at rette ind.

De fastholdt, at det ikke var nødvendigt at genundersøge disse kvinder for brystkræft.

Men så mistede styrelsen tålmodigheden og slog i bordet.

Den 27. november 2018 erklærede styrelsen sig uenig med sygehuset og den ledende overlæges beslutning om ikke at genindkalde kvinderne til ny undersøgelse.

Styrelsen fastslog, at regionens beslutning "ikke er acceptabel" og truede med at udstede et påbud. Regionen fik to dage til at svare. To dage senere meddelte regionen, at man fulgte henstillingen.

Omkring 90 kvinder med smertesymptomer blev dermed genindkaldt senere end 645 kvinder, som også havde fået mangefulde undersøgelser i perioden 1. januar 2016 til maj 2017.

Den sene indkaldelse har ifølge Jyllands-Posten haft betydning for en 74-årig kvinde, der fik konstateret kræft i forbindelse med genundersøgelsen.

Anette Lykke Petri, overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, er stærkt utilfreds med Region Sjællands manglende vilje til at få rettet op på egne forsømmelser.

- Vi har undret os over, at Region Sjælland ikke rykkede ud noget tidligere under hensyntagen til, at der var tale om potentielle kræftdiagnoser, hvor vi ved, at tiden er en afgørende faktor, siger hun til Jyllands-Posten.