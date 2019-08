Syddansk V-formand undviger spørgsmål om opbakning til Løkke

Efter et mere end to timer langt møde mellem Venstres kommuneformænd i Region Syddanmark har formanden for Venstre i Region Syddanmark, Leif Krarup, ingen kommentarer til, hvorvidt der fortsat er tillid til Venstres ledelse.

- Vi har haft en god og åben drøftelse af de forhold, vi har i Venstre, og det har vi betragtet som et internt møde, og det gør vi fortsat, og det tager vi nu med til hovedbestyrelsesmødet, siger Leif Krarup.

Direkte adspurgt om der er tillid til ledelsen i Venstre, svarer Leif Krarup, at han ikke har nogen kommentarer.

Han bekræfter, at det eneste punkt på mødets dagsorden var fremtiden for Venstres ledelse.

De omtrent 25 deltagere i mødet forlod alle mødelokalet i Bramdrupdam Sports- og Mødecenter, som ligger lidt uden for Kolding, uden at give nogen kommentarer.

Venstre holder hovedbestyrelsesmøde 30. og 31. august, hvor formandskabet i partiet skal drøftes.

De sidste par dage har der været en række møder i Venstres bagland.

Onsdag aften var formændene for Venstres kommuneforeninger i Region Nordjylland samlet på Hotel Søparken i Aabybro.

Her bekræftede formanden Pernille Roth efterfølgende til TV2, at formandskabet i partiet havde været et emne på mødet, men at selve drøftelserne holdt de internt i partiet.

Jyllands-Posten skriver dog torsdag aften, at kilder fortæller, at der efter mødet onsdag er blevet sendt en bekymret mail til formand Lars Løkke Rasmussen, næstformand Kristian Jensen og partisekretær Claus Richter.

Kilderne har oplyst til avisen, et kommuneformændene i regionen er i tvivl om, hvorvidt det nuværende formandskab kan bringe partiet tilbage på rette kurs.

Mandag mødes kommuneformændene i Region Midtjylland, og onsdag er der møde i Region Sjælland.