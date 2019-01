Svindlere udnytter udsatte med NemID

Svindlere, pushere og voldelige mænd har fået lettere ved at snyde socialt udsatte, efter at det digitale nøglekort NemID er blevet udbredt.

Det advarer kvindekrisecentre, hjælpeorganisationer for hjemløse og narkomaner samt organisationen for psykisk syge Sind. Det skriver Politiken.

NemID giver adgang til netbank, personlige oplysninger og samtlige platforme, hvor den enkelte borger er i kontakt med det offentlige.

Nogle borgere er blevet tvunget til at udlevere deres kode og nøglekort til NemID, og med koderne i hånden kan svindlerne ikke bare tømme deres konto, men også optage banklån i offerets navn.

Ifølge Politiken har mange af de kvinder, der søger hjælp i et krisecenter, været udsat for, at deres ægtefælle på deres vegne har godkendt en skilsmisse eller afskrevet forældremyndigheden over deres børn.

I princippet hæfter man ikke for en digital signatur, som man ikke selv har sat, ligesom man heller ikke hæfter for det, når en fysisk underskrift bliver forfalsket.

Men Højesteret afgjorde så sent som i sidste uge, at to udsatte mænd alligevel hæfter for lån, der blev optaget af en narkopusher og en anden svindler, fordi de har udvist en høj grad af uagtsomhed ved at udlevere kode og nøglekort.

I Sind foreslår landsformand Knud Kristensen, at man i højere grad fratager psykisk og socialt sårbare råderetten over NemID.

- Mit bud på det vil være, at man overvejer at beskytte de her mennesker ved at underlægge dem et økonomisk værgemål med delvis fratagelse af råderetten, siger Knud Kristensen til Politiken.

Innovationsminister Sofie Løhde (V), der har det politiske ansvar for NemID, forholder sig i et skriftligt svar ikke til det løsningsforslag.

Men hun finder det ifølge Politiken "dybt umoralsk og forkasteligt at udnytte og stjæle fra dem, der har det allersværest".