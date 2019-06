Svindeltiltalt direktør: Ledelse kendte til store kreditter

Ledelsen af OW Bunker var klar over, at datterselskabet i Singapore gav store kreditter til en olieleverandør med ondt i betalingsevnen.

Det siger Lars Møller, den tidligere direktør i datterselskabet Dynamic Oil Trading.

- Jeg havde videomøder med Jim (Jim Pedersen, topchef i OW Bunker, red.) hver 14. dag, og vi talte om det her. Jim var klar over situationen med Tankoil, siger Lars Møller tirsdag i Vestre Landsret.

Han er tiltalt for at have overskredet sine beføjelser ved at have givet kreditter ud over 10 millioner dollar til olieleverandøren Tankoil.

Da Tankoil ikke kunne betale regningerne, led OW Bunker-koncernen ifølge anklagen mod Lars Møller et tab på 645 millioner kroner.

Det var medvirkende til, at den nordjyske koncern, der solgte skibsbrændstof verden over, begærede sig konkurs 7. november 2014.

Men topchef Jim Pedersen vidste besked om de store kreditter til Tankoil, forklarer Lars Møller under ankesagen ved Vestre Landsret.

Der var ifølge Lars Møller ikke nogen i koncernhovedkvarteret i Nørresundby ved Aalborg, der problematiserede de store kreditter.

Tværtimod var der begejstring over, at Tankoil løbende betalte renter af den forfaldne gæld.

Singapore-direktøren var til det sidste overbevist om, at det store udestående med Tankoil nok skulle blive betalt.

- De betalte penge hver måned. At de ikke betalte det hele, er en anden sag. Men da jeg sad i situationen, var jeg ikke i tvivl om, at de ville betale pengene tilbage. Det var et udestående, ikke et tab, siger Lars Møller.

Men i november 2014 var Tankoils gæld nået op på svimlende 156 millioner dollar, og det fik bankerne bag OW Bunker til at trække stikket.

7. november 2014 måtte OW Bunker indgive konkursbegæring - bare otte måneder efter at selskabet var blevet børsnoteret.

Bagmandspolitiet indledte en efterforskning af sagen, og der blev rejst sigtelse og senere tiltale mod Lars Møller.

Jim Pedersen var oprindeligt også sigtet, men han afgik ved døden i marts 2017.

En økonomidirektør i OW Bunker blev ligeledes sigtet. Den sigtelse blev opgivet i sommeren 2017.

30. maj 2018 blev Lars Møller idømt halvandet års fængsel i sagen. Han ankede dommen til frifindelse.

Vestre Landsret forventes at færdiggøre sagen i næste uge.