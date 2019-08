Svensker anholdt for indblanding i dobbeltdrab i Danmark

Svensk statsborger vil blive begæret udleveret til Danmark mistænkt for at have haft en rolle i dobbeltdrab.

Politiet i Sverige har fredag eftermiddag anholdt en mand, der er mistænkt for at være indblandet i et dobbeltdrab i Danmark.

I en pressemeddelelse oplyser svensk politi, at manden blev anholdt i den nordlige del af Stockholm ved 13-tiden. Manden er svensk statsborger, men vil blive begæret udleveret til Danmark.

Politiet oplyser ikke, hvilken sag anholdelsen helt konkret er relateret til, men Københavns Vestegns Politi bekræfter over for Ritzau, at der er tale om et dobbeltdrab i Herlev fra juni. Sagen har tidligere trukket tråde til Sverige.

- Vi kan bekræfte, at anholdelsen i dag er sket på foranledning af Københavns Vestegns Politi. Den anholdte er mistænkt for dobbeltdrabene i Herlev 25. juni, oplyser politiet.

Den 25. juni blev tre mænd angrebet med skud i Sennepshaven i Herlev. To af dem blev dræbt i angrebet.

Gerningsmændene flygtede i en bil - en Audi - der blev fundet brændt af i Nærum i Nordsjælland. I bilen fandt politiet en automatriffel af typen AK-47 og en pistol.

Den anholdte fredag har været efterlyst i "nogen tid", og der har været både en nordisk og europæisk arrestordre på ham, oplyser politiet.

Meget tyder på, at dobbeltdrabet i Herlev udspringer af en bandekonflikt på den anden side af Øresund.

De dræbte var henholdsvis 21 og 23 år - begge svenskere. Ifølge den svenske avis Expressen kom de fra Stockholm-forstæderne Rinkeby og Tensta. Den ældste var ifølge avisen en ledende figur i banden Shottaz.

Banden ligger i strid med en anden gruppe kaldet Dödspatrullen, på dansk Dødspatruljen.

De to grupper består af personer, som voksede op sammen. Men efter et røveri i 2015, hvor en person blev skudt og dræbt, skete splittelsen i de to grupper.

Med den seneste anholdelse sidder i alt fem svenske mænd varetægtsfængslet i sagen. Den netop anholdte har været anholdt in absentia.

Ved et grundlovsforhør mod en 19-årig mand i juli kom det frem, at skudangrebet ifølge politiet var planlagt.

Det fremgik af sigtelsen om drab og drabsforsøg mod en 19-årig mand. Retsmødet blev dog holdt for lukkede døre, så offentligheden har ikke kendskab til, hvilke beviser politiet har i sagen.