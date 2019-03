Svensk raps selverklærede van Gogh åbner Orange Scene

Den svenske hiphopper Silvana Imam bliver til sommer den første musiker, der træder ind på Roskilde Festivals hovedscene, Orange Scene.

Silvana Imam har to gange tidligere optrådt på Roskilde Festival på mindre scener.

Rapperen på 32 år beskrives ofte som en farverig karakter. Roskilde Festival fremhæver blandt andet hendes tekster om homoseksuelles rettigheder og feminisme.

- Den 32-årige ordjonglør og sprogfornyer har gennem de senere år udviklet sig fra et undergrundsfænomen til kæmpenavn med ikonstatus i hjemlandet, skriver festivalen i sin præsentation.

- Her er hun berømmet og berygtet for sjældent at holde sig tilbage, når hun kompromisløst konfronterer sprængfarlige emner som feminisme, antiracisme og homoseksuelles rettigheder. Og altid gør det i solidaritet med alle dem, der ikke føler, at de passer ind.

Silvana Imam har ifølge festivalen tænkt sig at tage "et væld" af andre kunstnere fra den svenske urban-scene med sig til koncerten.

Ud over tre album har Silvana Imam også en musikdokumentar om sig selv på cv'et.

I sin anmeldelse af dokumentaren skrev det danske magasin Soundvenue:

- Silvana Imam rapper om hvide Nikes, champagne og kvinder. Så langt, så hiphop.

- Men tilsæt oprørske slagord om at være "Sveriges superdyke", hyldest af "powerpussies" og opfordring til at styrte patriarkatet - og top det hele af med urskriget "Tack Gud jag är homo" i hittet "För evigt" og du er klar over, at Silvana kommer fra et helt nyt sted.

Ifølge Helsingborg Dagblad er hun ikke nærig med superlativerne, når hun beskriver sig selv.

Hun har udråbt sig selv til rappens Vincent van Gogh, rappens Quentin Tarantino og rappens Liberace.

Hun er datter af en mor fra Litauen og en far fra Syrien. Silvana Imam har læst psykologi og engelsk på universitet.

Den kvindelige rapper træder i fodsporene på bandet Saveus, der åbnede Orange Scene sidste år, og Phlake, der i 2017 var først på scenen.