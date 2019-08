Svensk politi anholder to for eksplosion ved Skattestyrelsen

Med to nye anholdelser er i alt fire personer sigtet i bombesag fra Skattestyrelsen.

Svensk politi har anholdt to nye mænd i sagen om eksplosionen ved Skattestyrelsen.

Det skriver avisen Sydsvenskan.

Begge mænd mistænkes for at udsætte andre for grov fare i det offentlige rum.

- Jeg kan ikke udtale mig, siger advokat Lars Kruse, der er forsvarer for en af mændene, til den svenske avis.

Det er uvist, hvordan de to mænd forholder sig til sigtelsen.

Københavns Politi bekræfter anholdelserne.

- Yderligere to personer blev i går (onsdag, red.) anholdt i Sverige i forbindelse med eksplosionen ved Skattestyrelsen den 6. august. Vi har ikke flere oplysninger for nuværende, skriver politiet på Twitter.

Politiet i Malmø har omkring klokken 9 ikke yderligere kommentarer, oplyses det til Ritzau.

Dermed er i alt fire personer sigtet i sagen. Tre er i myndighedernes varetægt, mens en fjerde er på fri fod. Han har været internationalt efterlyst siden i sidste uge.

Ved et retsmøde i Malmø i fredags besluttede en dommer, at en 22-årig mand skal udleveres til Danmark. Det er dog uvist, om manden appellerer den beslutning.

Det var om aftenen tirsdag den 6. august, at der skete en eksplosion ved Skattestyrelsen på Nordhavn i København.

Der var tale om en kraftig eksplosion, der gav store skader på Skattestyrelsens facade. En person kom lettere til skade.

Sprængstoffet lå blot 60 centimeter fra indgangspartiet.