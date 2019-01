Svend Lings efter øget dom: - Jeg har aldrig motiveret nogen til at begå selvmord

Den pensionerede læge, Svend Lings, blev idømt yderligere 20 dages betinget fængsel for at have medvirket til to personers selvmord og et selvmordsforsøg. Men ifølge ham selv har han aldrig gjort andet ned at vejlede. Derfor overvejer han nu, om sagen skal for Højesteret.

Det var en skuffet Svend Lings, der forlod landsretten i Odense onsdag eftermiddag. Her blev han dømt skyldig i alle tre forhold for medvirken til selvmord. Hermed skærpede Østre Landsret dommen fra byretten i Svendborg og hævede strammen fra 40 til 60 dages betinget fængsel, mens Peter Ulrik Frits Schjøtt fik hævet sin dom fra 14 til 20 dages fængsel.

Anklageren gik efter et års fængsel, mens Svend Lings forsvarer gik efter en frifindelse.

- Jeg er skuffet, fordi det betyder ikke noget i praksis. Det er betinget fængsel, så det er ikke noget, jeg kommer til at mærke. Men jeg forstår ikke, jeg er blevet dømt for alle tre forhold, fordi der er ikke nogen beviser for, at jeg overhovedet har været med på banen, sagde Svend Lings umiddelbart efter retssagen.

Sagen startede i 2017, da den pensionerede overlæge, Svend Lings, stod frem i Radio 24syv og fortalte, han udskrev medicin og rådgav terminalt syge mennesker, der ønskede at dø. Det medførte, at Styrelsen for Patientsikkerhed indgav en anmeldelse hos Fyns Politi.

Her blev han tiltalt for at have medvirket til to selvmord og et selvmordsforsøg. I efteråret blev han dømt skyldig i to af tre forhold i byretten, men den dom valgte både Svend Lings og anklagemyndigheden at anke til landsretten.

Senioranklager Jesper Rubow var ikke tilfreds med, at Svend Lings kun fik skærpet straffen med 20 dage, men fandt det glædeligt, at retten havde set en skærpende omstændighed i, at de to anklagede var tidligere læger.

- Det er jo et noget andet resultat end det, jeg gik efter. Det er anklagemyndighedens opfattelse, at der er nogle skærpende omstændigheder i denne her sag. Det har landsretten et stykke hen ad vejen fulgt, sagde Jesper Rubow efter domsfældelsen.