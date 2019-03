Sultent barn førte pædagog til hashfund i børnehave

Barnets far indrømmer at have taget stoffer med i børnehaven. Han straffes med fængsel i et år og ni måneder.

Da en pædagog i november ville hente et barns madkasse i børnehavens garderobe, gjorde den ansatte et foruroligende fund.

I stedet for madpakken fik pædagogen øje på en pose, med hvad der viste sig at være 3640,7 gram hash i barnets taske.

Det skabte stort postyr i børnehaven i Kolding, hvor politiet blev tilkaldt, og barnets far, som var til møde i børnehaven blev visiteret.

På ham fandt politiet 80 gram kokain.

Sådan forklarer anklager Bjørn Dahl Larsen, som mødte ved Retten i Kolding, hvor den nu 40-årige far har tilstået hændelsesforløbet.

For forbrydelsen valgte retten tirsdag at straffe faren med fængsel i et år og ni måneder.

- Jeg synes, det er et udmærket resultat, da retten har valgt at følge det, jeg havde sagt, siger anklager Bjørn Dahl Larsen.

Mens anklageren havde argumenteret for et år og ni måneders fængsel, mente forsvareren, at hans klient burde slippe med et år og tre måneder.

Det var retten ikke enig i, som i skærpende retning lagde vægt på mængden af de fundne stoffer, og at den pågældende far tidligere har fået en narkorelateret dom.

Det var dog formildende, at han tilstod forbrydelsen i børnehaven.

Den 40-årige mand valgte at modtage dommen og blev kørt direkte til afsoning efter domsafsigelsen.

Inden pædagogen fandt de flere kilo hash i drengens garderobe, havde faren været tæt på at blive snuppet af politiet.

Det skete, da han fik et lift af en kammerat på vej til børnehaven, fortæller anklageren.

- Han (faren, red.) sad på passagersædet, mens bilen blev stoppet af politiet i et rutinetjek. Politiet var interesseret i at tjekke føreren af bilen, så passageren fik lov at gå, og da han gik, tog han så en pose med sig.

- Så skulle han til møde, og han har forklaret, at meningen var ikke, at han skulle have haft posen med i børnehaven, men han ville stikke af med den for ikke at blive opdaget, siger Bjørn Dahl Larsen.