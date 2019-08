"Money for Nothing" har den britiske guitarist, sanger og sangskriver Mark Knopfler langtfra fået.

Tværtimod kan han, når han 12. august fylder 70, se tilbage på en lang karriere som en af de største guitarister nogensinde.

I tiden først som frontfigur i Dire Straits med kæmpehittet "Sultans of Swing" og siden under sin egen fortsat aktive solokarriere har han også solgt over 120 millioner albummer.

Det niende soloalbum "Down the Road Wherever" udkom sidste år og affødte for nylig to danske koncerter. Dog med blandede anmeldelser til følge.

Stemmen var væk og talte for en snarlig pension, mente flere anmeldere. Men de måtte også lade Knopfler, at det gudsbenådede guitarspil fortsat er stort set intakt.

Selv gav guitarguden da også udtryk for, at hver gang han overvejer at lægge spaden på hylden, så husker han, hvor meget han nyder at spille live.

Ved koncerterne diskede han til publikums store tilfredshed op med en stribe numre såsom "Romeo and Juliet" og netop "Money for Nothing" fra Dire Straits' storhedstid, selv om bandet blev opløst for snart 25 år siden.

Knopfler er født i skotske Glasgow, men familien flyttede til England. Her blev han uddannet i litteratur på Leeds Universitetet, inden han dannede Dire Straits sammen med broren David.

Gruppens afslappede, melodiske musik med Mark Knopflers guitarlyd i centrum opnåede enorm popularitet. Skabt ved hans karakteristiske teknik uden brug af plekter - fingerpicking - hvilket han fortsat sværger til.

"Brothers in Arms" ligger fortsat så mange år efter blandt de allerøverste på listen over mest solgte albummer i England nogensinde. Kun overgået af kunstnere som Beatles, Pink Floyd og Michael Jackson.

At Dire Straits alligevel blev opløst i 1995, skyldes ifølge Knopfler selv, at de var blevet så store, at det var det eneste rigtige at gøre.

Samtidig var han begyndt at skrive sange, der krævede andre instrumenter som violiner, fløjter og harmonika.

Det tog han med over i solokarrieren, hvor han også har arbejdet sammen med navne som Bob Dylan, Eric Clapton og Chet Atkins.

Knopfler har desuden produceret albummer for blandt andre Tina Turner og Randy Newman. Han er også berømmet for musikken til en række film.

Knopfler har været gift tre gange og har fire børn.

Fødselsdagen fejrer han med turné rundt i Europa, inden han med sit band vender snuden mod USA i august og september.