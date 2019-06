90.000 borgere og virksomheder vil de næste uger få en rykker for deres gæld til det offentlige.

Det skriver Gældsstyrelsen i en pressemeddelelse.

I alt skylder de 90.000 borgere og virksomheder cirka 1,7 milliarder kroner.

Udsendelsen af rykkerbreve er det seneste skridt på vejen til at få gældsinddrivelsen på skinner igen, efter at Skats inddrivelsessystem har været ramt af skandaler.

- Der er fortsat rigtig mange danskere, som har gæld til det offentlige. Fordi gældsinddrivelsen i en periode ikke har fungeret optimalt, kan det for nogle være et stykke tid siden, at de er blevet rykket for gælden, udtaler direktør i Gældsstyrelsen, Lars Nordahl Lemvigh.

- Nogle har måske troet, at deres gæld var forældet, eller har troet, at den ikke ville blive inddrevet. Til dem er budskabet: Gælden forsvinder ikke, og der løber renter på.

Lars Nordahl Lemvigh opfordrer derfor gældsramte danskere til at kontakte Gældsstyrelsen og få lavet en afdragsordning.

Allerede i denne uge vil der dagligt blive sendt op mod 10.000 breve ud til borgere og virksomheder, der har gæld til det offentlige.

De første af de 90.000 breve går til de skyldnere, som har størst gæld eller som skylder penge for ubetalte bøder.

Sidste år inddrev Gældsstyrelsen 7,1 millarder kroner af danskernes gæld til det offentlige.

Gældsstyrelsen modregner samtidig flere hundredetusinde danskeres gæld i deres overskydende skat.

- Vi tager med andre ord hele tiden skridt på vejen mod en mere effektiv gældsinddrivelse. Derfor skal man som borger eller virksomhed regne med, at hvis man stifter gæld til det offentlige, så kommer man til at skulle betale den, siger Lars Nordahl Lemvigh.