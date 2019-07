Styrelse kræver skadeligt slimlegetøj tilbagekaldt

Stoffet bor bruges til konservering og at give en slimet konsistens. Det kan måske skade forplantningsevnen.

Miljøstyrelsen kræver forskellige typer af slimlegetøj solgt i Danmark tilbagekaldt.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse torsdag.

Her gør man opmærksom på, at produkterne kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko for børn.

Det skyldes, at legetøjet afgiver for meget af stoffet bor, som muligvis kan skade evnen til at få børn ved længere tids brug.

Der er tale om de fem produkter "Whoopee Putty", "Noise Putty", "Frog Slime", "Grønt slim med frø og æg", "Dinoslim i dåse" og "Frugt slime - orange".

Forbrugere rådes til at skille sig af med legetøjet, også selv om der ikke er tale om nogen akut risiko.

- Slimlegetøjet indeholder bor i så store mængder, at vi vurderer, at det kan udgøre en alvorlig risiko, når børnene leger med det på den måde, de nu gør, siger Elisabeth Paludan, funktionsleder i Miljøstyrelsen.

Det har været en vigtig del af vurderingen, at slimlegetøj typisk er på børns hænder igennem et stykke tid.

- Stoffet bor bruges som konserveringsmiddel, så der ikke kommer mikrovækst i produkterne. Samtidig giver det en slimet effekt, siger Elisabeth Paludan.

- I dyreforsøg har vi set, at det kan give skader på afkommet og forplantningsevnen. Det er ret alvorlige skader, så derfor synes vi, at det er vigtigt at få det sagt.

Produkterne er blevet solgt fra flere danske salgssteder, oplyser funktionslederen.

Styrelsen ved ikke, hvor meget legetøj der er solgt.

- Butikkerne har fået at vide nu, at de skal stoppe salget. I forhold til de fem produkter skal de nu ud at advare forbrugerne om det, siger hun.

Miljøstyrelsen har gennemført en kontrol af i alt 54 produkter med slim og modellervoks.

Her faldt otte slimprodukter igennem, da de afgiver for meget bor.

Det er de fem nævnte, som udgør en alvorlig sundhedsrisiko, oplyser Miljøstyrelsen.

Tre andre overholder heller ikke reglerne. Men overskridelsen af borniveauerne er ikke så stor, at Miljøstyrelsen vil oplyse navnene på dem.