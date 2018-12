Styrelse: Brev efter mangelfulde brysttjek var vildledende

Sagen om mangelfulde brystundersøgelser af kvinder på Ringsted Sygehus er alvorlig, og der er sket svigt på flere niveauer.

Det siger Anette Lykke Petri, overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Sagen er alvorlig, fordi der er sket en lang række svigt i forhold til kvinder, der skulle undersøges for brystkræft i en fireårig periode, siger hun.

Det er i perioden fra 1. marts 2013 til 24. maj 2017, at der er sket mangelfulde brystundersøgelser på Ringsted Sygehus. En del af de kvinder skulle derfor genindkaldes til undersøgelser.

Men det håndterede sygehuset ikke godt nok, fortæller Anette Lykke Petri.

I et brev fik kvinder, der skulle genindkaldes, at vide, at de blev genindkaldt fordi regionen havde "udvidet sine interne retningslinjer og undersøgelsestilbud".

Kvinderne blev dog genindkaldt, fordi de ikke blev undersøgt efter den da gældende standard. Derfor vurderer styrelsen, at brevet både var vildledende og faktuelt forkert.

- Man fortæller ikke kvinderne hele sandheden i forhold til, hvorfor de bliver genindkaldt til undersøgelsen.

- Man har ifølge sundhedsloven ret til information, så man kan træffe sit valg på et fuldt oplyst og informeret grundlag, og det er ikke sket i dette tilfælde, siger Anette Lykke Petri.

Kun omkring halvdelen af kvinderne, der modtog brevet, valgte at tage imod undersøgelsen. 5. oktober havde således kun 265 ud af 503 patienter valgt at tage imod tilbuddet om en ny undersøgelse.

Hun påpeger, at sygehuset desuden manglede at genindkalde nogle kvinder.

- Man glemmer at inkludere den gruppe af kvinder, som har smerter fra brystet, og de skal også genindkaldes, siger enhedschefen.

Anette Lykke Petri har i sagen desuden savnet handlekraft fra sygehusets side:

- Vi kunne godt have tænkt os en større handlekraft fra deres side af hensyn til de kvinder, der er kommet i klemme, og af hensyn til diagnosens alvorlighed, siger hun.

Syv kvinder har fået konstateret kræft efter de mangelfulde undersøgelser.

Og Styrelsen for Patientsikkerhed vil nu følge deres sager til dørs. Styrelsen vil således gå ind og kontrollere de røntgenbilleder, som sygehuset tager af de kræftramte kvinder.

Region Sjælland oplyste tidligere onsdag om de mangelfulde undersøgelser.

Vagn Bach, der er sygehusdirektør for Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, undskyldte i en pressemeddelelse:

- Det er først og fremmest en dybt beklagelig situation, vi har bragt de implicerede kvinder i, og det kan jeg ikke undskylde nok, sagde han i meddelelsen.

Hos Kræftens Bekæmpelse betragter man sagen som et utilgiveligt ledelsessvigt over de berørte kvinder. Det fortæller administrerende direktør Jesper Fisker, der håber, at der nu bliver rettet op på sagen.

- Det vigtigste lige nu er, at Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder sammen med sygehuset og regionen om at få fat i de kvinder, som ikke er kommet ind til den opfølgende undersøgelse, siger han.

Kræftens Bekæmpelse er allerede blevet kontaktet af kvinder, som føler, at det er tillidsbrud i forhold til sygehuset.

- Det er klart, at sager som denne er med til at rokke ved den tillid, som der skal være til kræftbehandlinger, og der heldigvis også er baggrund for, at man kan have på en lang række områder, siger Jesper Fisker.