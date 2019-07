Studie på CBS skruer op for tårnhøjt karakterkrav

Adskillige uddannelser kræver et snit helt i toppen af karakterskalaen, hvis man som håbefuld ansøger vil have en plads til næste studieår.

En enkelt uddannelse sprænger endda skalaen og åbner efter sommerferien kun sine auditorier og klasseværelser for nye studerende, der har et gennemsnit på mindst 12,4 fra gymnasiet.

Det er den engelsksprogede handels- og økonomiuddannelse International Business på Copenhagen Business School (CBS), der i år - ligesom sidste år - topper listen over uddannelser med høje karakterkrav.

Det oplyser Styrelsen for Uddannelse og Forskning.

Fredag får 88.757 danskere at vide, om de er blevet optaget på en af landets videregående uddannelser.

Heraf vil 82 procent modtage en positiv melding om, at de er kommet ind på det studie, de har søgt som deres første prioritet.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) opfordrer de kommende studerende til at nyde studietiden, der venter forude.

- Jeg håber, at de får nogle fantastiske år. Jeg håber også, at de selvfølgelig gør sig umage og laver deres ting. Men at de også finder tid til at være nysgerrige, have et fællesskab og have det sjovt.

- Fordi vi oplever desværre alt for mange, der har studieårene som en hård tid. De er mere stressede end gennemsnittet af danskerne, siger ministeren.

Ane Halsboe-Jørgensen minder om, at "en karakter er ikke alting", og at de studerende skal huske at "passe på hinanden".

International Business på CBS, der kræver det højeste snit i år, har strammet skruen og hævet det krævede snit fra 12,2 sidste år til 12,4 denne sommer.

De karaktersnit, som de enkelte studier kræver, afspejler hvor stor søgning der er til uddannelserne i forhold til antallet af studiepladser.

At det er muligt at sprænge karakterskalaen, skyldes blandt andet en karakterbonus, der belønner studenter, som søger ind på en videregående uddannelse højst to år efter en adgangsgivende eksamen.

Med bonussen har de unge hidtil kunnet gange deres gennemsnit med 1,08. Men næste år vil ordningen ikke spille ind, da den afskaffes 1. januar 2020 som følge af en aftale mellem Folketingets partier.

Det vil fremover dog stadig være muligt at højne karaktergennemsnittet ved at tage flere fag på A-niveau på en gymnasial uddannelse end de obligatoriske. Det udløser ligesom hurtig studiestart også en bonus.