Jimmi Herdal, 25 år. Læser til datamatiker. - Jeg interesserer mig meget for robotter og droner, som jeg er sikker på, kommer til at fylde meget. Jeg har selv fundet en praktikplads, der arbejder med droner i byggeri. Jeg mener helt sikkert, at man skal være opmærksom på, hvordan fremtidens arbejdsmarked ser ud. Så man vælger noget, der er fremtid i. - Jeg er vokset op med computere og telefoner og sådan noget, så der er ikke noget digitalt, der er uoverskueligt for mig. Det eneste, der er uoverskueligt for mig, er, hvad jeg skal vælge.

Alina Hurciuc, 22 år. Studerer markedsføringsøkonomi. - Jeg forventer, at hierarkierne forsvinder, så man ikke længere skal igennem 10 forskellige personer for at komme til direktøren i en virksomhed. Det kommer til at blive mere gennemsigtigt, tror jeg. Og lettere at kommunikere i. Opgaverne bliver også meget mere fleksible, er jeg sikker på.- Jeg synes, at det er let her i Danmark at vænne sig til nye arbejdsvilkår. I hvert fald sammenlignet med der hvor jeg kommer fra (Moldova, red.) Folk er meget åbne og venlige, men man skal også kæmpe hårdt for lære de nye ting, man får ikke noget givet.