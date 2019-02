Strid om danske vandløb kan ende i EU-sag

Regeringens plan om at stoppe naturbeskyttelsen af 1000 kilometer små danske vandløb er et miljøovergreb, som Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund er klar til at indbringe for EU.

Planen udspringer af blå bloks landbrugspakke.

Her skal 1000 kilometer vandløb efter krav fra Fødevare- og Miljøministeriet pilles ud af dansk miljøbeskyttelse, så landbruget i stedet kan dræne dem.

- Det strider mod EU's Vandrammedirektiv. Derfor er vi også klar til at gå til EU for at sikre naturen, hvis regeringen fastholder sin plan, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

Hun bakkes op af Danmarks Sportsfiskerforbund, der peger på, at der i årtier er skåret ned på de beskyttede danske vandløb.

- Vores mange frivillige deltagere i de lokale vandråd, der netop er nået store lokale kompromisser, er dybt frustrerede over regeringens plan om, at 1000 kilometer vandløb alligevel skal fjernes, selv om man lokalt er blevet enige om noget helt andet, siger formand for Danmarks Sportsfiskerforbund, Verner Hansen.

Tidligere miljøminister Eva Kjer Hansen (V) kaldte i 2015 de små vandløb, som landbruget og regeringen gerne ville slippe af med miljøhensynet, for "forhadte vandløb".

Peter Gammeltoft er mangeårig topembedsmand i EU-Kommissionens Generaldirektorat for Miljø og er nu uafhængig ekspertkonsulent.

Han vurderer, at det er en god idé at lade EU se nærmere på sagen.

- Direktivet kræver ganske vist ikke en detaljeret plan for hvert lillebitte vandløb men et samlet hensyn til, at alle vandløb har det godt. Derfor kan det være klogt at få domstolens vurdering af, om det stemmer med hensigten med Vandrammedirektivet, når Danmark nu vil pille 1000 kilometer vandløb ud af regnestykket, siger han.

En samlet opposition med miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S) i spidsen har onsdag indkaldt miljø- og fødevareministeren i samråd om sagen.

- Det er uforståeligt, at ministeren har set helt bort fra det lokale arbejde i vandrådene og dermed er med til at gøre hensynet til det lokale miljø til taberen, siger han.