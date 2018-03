En 26-årig mands vanvidskørsel endte først, da det ene dæk blev krænget af midt i Odense, og to betjente fra Fyns Politi havde fået assistance for at få manden under kontrol, da han modsatte sig anholdelse. Før det havde den 26-årige skabt frygt med vanvittige overhalinger og kørsel på 200 kilometer i timen på motorvejen fra Nyborg helt ind til Odense.

Opdateret klokken 21.20. Trusler og vold mod tjenestemænd, modsættelse af anholdelse, en sigtelse for at være til fare for andres liv og en lang række øvrige overtrædelser af færdselsloven. Det er blot nogle af de sigtelser, en 26-årig mand fra Slagelse har påført sig selv, at efter at han fredag eftermiddag kørte "fuldstændigt vanvittigt" på den fynske motorvej. Den 26-årige mand skabte fredag så meget frygt og uro både på den motorvejsstrækningen mellem Nyborg og Odense og sidenhen i byen ved OB's baneanlæg i Ådalen, at Fyns Politi blev kimet ned af andre bilister. Ifølge nogle af de mange vidner, som oplevede mandens kørsel, så kørte den yngre mand, som er fra Slagelse, "fuldstændigt vanvittigt", oplyste vagtchef Erik Lindholdt fra Fyns Politi. - Han ligger og kører 200 kilometer i timen og overhaler indenom og kører i nødsporet på E20 ind mod Odense hele vejen ude fra Nyborg, siger han. Fyns Politi fik den første af striben af anmeldelser om mandens vanvidskørsel klokken 15.48, men det var langt fra den sidste gang, politiet hørte om ham. - Vi hører om ham flere gange og kører ud for at finde ham, men det er faktisk først, da hans ene forhjul bliver krænget af hele inde i Odense ved OB's anlæg, at vi får fat i ham, fortæller Erik Lindholdt. Selv om bilen er stoppet, efter at dækket er krænget af, så stopper det ifølge vagtchefen ikke den unge mands uregerlige opførsel. - Han vælger at modsætte sig anholdelsen og opfører sig så vildt, at patruljen beder om assistance derude, så vi må ud med flere folk for at få styr på ham, siger Erik Lindholdt. Planen var at få talt med ham tidligere, men det har ikke været muligt, lyder det fredag aften fra vagtchefen. - Han kommunikerer så voldsomt, at vi har valgt at lade ham køle lidt ned, mens vi ser på de mange henvendelser, vi har fået i sagen, siger han.

Tæt på børn i Ådalen