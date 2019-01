Stresspanel vil træne ledere i at forebygge stress

Regeringens stresspanel foreslår, at ledere skal trænes i at forebygge stress, samt at ansatte ikke skal forventes at kunne kontaktes uden for arbejdstiden.

Det skriver Jyllands-Posten.

- Det er jo åbenlyst, at man skal have et certifikat for at kunne køre gaffeltruck.

- Hvorfor kan en leder så få lov til at stå i spidsen for flere hundrede medarbejdere uden at have relevant indsigt i trivsel og stress? Det er sådan et spørgsmål, vi hermed stiller videre, siger Anette Prehn, formand for regeringens stresspanel, til avisen om uddannelse af ledere.

Om forslaget om, at medarbejdere så vidt muligt ikke skal kontaktes uden for arbejdstid, siger formanden:

- Vi ved fra forskningen, at et længerevarende misforhold mellem aktivering og hvile skaber stress.

- Og hvis kravene fra chefens side overstiger medarbejdernes ressourcer, risikerer de at blive syge af det. Så vores anbefaling handler dybest set om at genvinde respekten for restitution.

Regeringens stresspanel skal samlet komme med 12 anbefalinger til, hvordan man mindsker stress. Det første var meget konkret, nemlig at man lukker Skoleintra. Det forslag har fået en blandet modtagelse.

Det andet forslag bliver godt modtaget af organisationen Lederne. Forslaget er dog ikke nært så konkret som det første.

- Det er afgørende, at de enkelte virksomheder selv beslutter, hvordan lederne bedst bliver rustet til det.

- Alle virksomheder, ledere og medarbejdere har forskellige behov, og det må ikke ende med et eller andet obligatorisk kursus for alle, som ikke vil gavne på ret mange af de konkrete virksomheder, skriver arbejdsmiljøchef i Lederne Lars Andersen i en kommentar.

Til Jyllands-Posten siger Dansk Industris arbejdsmiljøchef Anders Just Pedersen:

- Ledere bliver allerede uddannet i ledelse. Vi skal jo ikke gøre dem til læger. Så jeg ser frem til at høre, hvad det egentlig er, regeringens stresspanelet vil uddanne dem i.