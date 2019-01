Stresspanel vil lukke uoverskueligt Forældreintra

Regeringens stresspanel foreslår, at det meget omtalte forum Forældreintra lukkes ned. Forældreintra er en digital platform, hvor grundskoler og forældre til skolebørn kan kommunikere med hinanden.

Det skriver Politiken.

- Problemet med Forældreintra er, at man har skabt en digital struktur, hvor alle parter omkring en klasse er knyttet op på hinanden. Det betyder, at der kommer meddelelsesforurening - altså beskeder i en lind strøm.

- Intentionen var god, da man oprettede Forældreintra. Men praksis i dag er helt uoverskuelig for mange. Mange forældre, vi har talt med, er simpelthen stået af. De tjekker det ikke mere, og så er hele pointen jo væk, fortæller formand for stresspanelet Anette Prehn til Ritzau.

Stresspanelet blev nedsat af regeringen sidste sommer og består af 11 eksperter. Panelet blev nedsat for at finde løsninger på problemet med, at flere og flere danskere oplever stress.

Panelet skal komme med 12 forslag, og det første, der er blevet præsenteret, er altså at begrænse kommunikationen mellem skole og forældre.

- Det er Forældreintra, vi vælger at starte med, fordi det berører rigtig mange mennesker. Det berører børnene i grundskolen, deres forældre og de lærere, der sidder derude og bliver bestormet med mails fra velmenende forældre, der vil deres børn og klassens liv det godt, siger Anette Prehn.

Hun påpeger, at den tid, som lærerne bruger på at skrive og besvare beskeder i det digitale forum går fra tid, som kunne være brugt på forberedelse af undervisning eller arbejde med trivsel i klasserne.

Ifølge Politiken foreslår panelet, at man vender tilbage til den fysiske kontaktbog - alternativt at forældre maksimalt skal tjekke Forældreintra to gange om ugen, og at der kun er to forældrearrangementer om året.

For det er blevet et stort pres for mange forældre at skulle deltage i et stort antal arrangementer og i kommunikationen, der går forud for disse.

Anette Prehn fremhæver desuden, at den digitale kommunikation mellem lærere og forældre ofte sker bag ryggen på børnene.

I modsætning til dengang eleverne havde en kontaktbog i tasken, som de selv skulle aflevere til de voksne, når der var nye beskeder, ved børnene i dag ofte ikke, hvornår deres mor eller far har været i kontakt med deres lærer.

- Fordelen ved en kontaktbog er, at der er gennemsigtighed i forhold til, hvad der bliver kommunikeret om barnet, siger Anette Prehn.

Der er planlagt et nyt system - Aula - som skal erstatte Forældreintra. Dette anbefaler stresspanelet også at droppe.