Strandet hval kæmper for livet i Mariager Fjord

En omkring ti meter lang vågehval, der tirsdag svømmede fra Mariager Fjord og ind i havnebassinet i Hobro, kæmper for livet.

Hvalen svømmer fortsat rundt i det indre havnebassin et døgn senere, og det tyder på, at den er meget syg.

Det fortæller Ivar Høst, der er vildtkonsulent i Naturstyrelsen Kronjylland.

- Ud fra dens adfærd at bedømme er der noget galt. Det er ikke normalt for sådan et dyr at svømme rundt på så begrænset plads i så lang tid, så vi skønner, at den fejler et eller andet og nok ikke klarer det i det lange løb, siger han.

Ivar Høst forklarer, at hvaler normalt ville svømme ud i det åbne hav og jagte føde, der typisk er krebsdyr eller sild.

Vågehvalen kom først ind på lavt vand i havnen i Hobro tirsdag, og her lykkedes det tre personer, der hoppede i vandet, at få dyret skubbet fri af havbunden.

Men det fik ikke hvalen til at søge ud af fjorden igen, og Naturstyrelsen vil heller ikke gøre noget for at hjælpe den.

Tidligere erfaringer har vist, at hvaler på lavt vand igen vil svømme på grund, hvis man flytter dem.

Derudover er vågehvaler ikke en truet dyreart. Ifølge Ivar Høst er der omkring en million vågehvaler, og derfor sætter man ikke en stor indsats i søen for at redde en enkelt.

- Der er masser af dyr, der dør hver dag i den danske natur. Det er selvfølgelig barskt, men det er realiteten.

- Det virker nok bare lidt mere voldsomt, når det er dyr i klassen på seks til otte ton, siger Ivar Høst.

Han gætter på, at det er et spørgsmål om tid, før at hvalen dør.

- Ud fra vores erfaring med tidligere hvaler, der er gået ind i fjorde, må vi nok beklageligvis konstatere, at den dør inden længe. Men der kan både gå dage og uger, siger Ivar Høst.