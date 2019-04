Straf til stalker skærpes af Højesteret

Landets øverste domstol har onsdag for første gang taget stilling til sager om stalking.

Højesteret hæver onsdag straffen i en sag om grov stalking fra fængsel i ni måneder til fængsel i et år og tre måneder.

Flertallet af dommerne lægger blandt andet vægt på, at manden i sagen fra Midtsjælland fortsatte med at chikanere en tidligere kæreste, selv efter at han var blevet varetægtsfængslet.

Gentagne gange blev kvinden forfulgt i en bil, og manden begik også indbrud, ligesom han mishandlede og aflivede to hunde.

Tidligere mente Østre Landsret, at en straf på fængsel i ni måneder var passende.

I en anden sag fra Vestjylland om samme type forbrydelse har landets øverste domstol dog besluttet at fastholde den straf på fængsel i tre måneder, som Vestre Landsret oprindeligt havde fastsat.

Her er den dømte en kvinde, der cirka 500 gange overtrådte politiets tilhold om, at hun ikke måtte kontakte sin tidligere kæreste og hans familie. Hun plagede såvel manden som hans ægtefælle og børn.

Højesterets dommere siger i en generel vurdering, at det kommer an på de konkrete omstændigheder i en sag om forfølgelse og chikane, om fængselsstraffen skal være ubetinget eller betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Den jyske kvindes stalking fik ikke ofrene til at frygte for deres liv eller helbred, fremgår det af denne dom. Da hun er psykisk syg, kan hun ikke udføre samfundstjeneste. Derfor bliver dommen en betinget dom, men det er en undtagelse, hedder det.

Det er første gang, at Højesteret vurderer straffen i sager om stalking.

Chikane og forfølgelse er et omfattende problem, har Justitsministeriet vurderet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse. Konklusionen lød sidste år, at mellem 67.000 og 98.000 danskere hvert år udsættes for stalking.