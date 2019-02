Stort politiopbud ved retten: Juridisk bøvl i voldssag med 15 tiltalte - tre er ikke mødt op

Allerede ved indgangen skal alle vise legitimation og forklare, hvorfor man skal til retssagen, og inden for i Østre Landsrets retslokale, som er bygget om til den store sag for langt over 100.000 kroner, er betjente iført skudsikre veste og massivt til stede, og man fornemmer tydeligt den anspændte stemning.

14 af de 15 unge mennesker er tiltalt for vold af særlig farlig karakter ved den 1. oktober 2017 på Kertinge Bygade i Kølstrup i fællesskab med flere andre at have trukket en dengang 25-årig mand ud af bil, og tildelt ham slag med en kølle, hvorefter han flygtede fra steder. De tildelte ham også adskillige slag med blandt andet et baseballbat og golfkøller samt spark, og skød ham på kroppen, i skridtet og på benene flere gange med et skarpladt skydevåben. Flere af de tiltalte er i forvejen dømt for vold af særlig farlig karakter. Fordi der er tale om skydevåben i det offentlige rum vil Anklagemyndigheden have straffen forhøjet med indtil det halve. Dermed kan straframmen nå op over fire år, og derfor kører sagen med nævninge. Det betyder, at der i første omgang skal tages stilling til skyldspørgsmålet, og kendes de skyldige skal der bagefter udmåles en straf. Offeret i sagen er også tiltalt for almindelig vold og trusler, og besiddelse af en pumpgun. Nævningesagen begynder 25. februar og slutter først 29. marts.

Tætpakket retslokale

Når sagen så alligevel først kommer for retten halvandet år efter det brutale overfald skyldes det forsvarsadvokaternes kalendere. Hver tiltalt har sin egen forsvarer, og derfor har det været vanskeligt at få samlet samtlige forsvarere sammen med Anklagemyndigheden, dommere og nævninge.

Men også at få plads til 15 tiltalte og lige så mange forsvarere har for Retten i Odense været en udfordring, og derfor blev det meste af sidste uge brugt på at bygge et retslokale om. Byretten har fået lov til at låne Østre Landsrets retssal i Tinghusgade, fordi det er det eneste lokale, hvor alle cirka 75 personer kan være.

Som konsekvens af de mange mennesker, som skal være til stede under retssagen, er antallet af tilhørerpladser blevet begrænset. Kun omkring 25 er der plads til, og da det er en sag med relationer til den tyske rockergruppe har betjente fra Fyns Politi allerede fra morgenstunden været på plads med et større antal betjente. Fra retssagens start var under halvdelen af tilhørerpladserne dog besat.

Ud over antallet af tiltalte er der også en anden bemærkelsesværdig ting ved retssagen. For offeret for den vold, der fandt sted i Kølstrup, er også på anklagebænken for at have været i besiddelse af en pumpgun. Så mens 14 tiltalte kan risikere at blive dømt for vold mod ham kan han selv risikere at blive dømt i samme sag for våbenbesiddelse. Dertil kommer, at han i forvejen afsoner en straf på tre års ubetinget fængsel for våbenbesiddelse.