På grund af vind, vejr og vandforhold har Scandlines været nødsaget til at aflyse fire afgange fra Gedser klokken 9, 11, 13 og 15 fredag.

Det oplyser Anette Svendsen, der er kommunikationschef i Scandlines.

- Det er på grund af de strømforhold, der er omkring Gedser, og vinden, der presser vandet ud af havnen, siger hun.

- Alle prognoser tyder på, at det vil være en udfordring for færgerne at lægge til. Det er ikke selve sejladsen, der bliver et problem, tilføjer hun.

Scandlines sejler fortsat efter planen mellem Rødby og Puttgarden. Kommunikationschefen fortæller, at så vidt det er muligt - og passer passagererne - bliver folk, hvis afgange er aflyst, flyttet den vej.

Fredag formiddag er meldingen, at færgerne forventes at sejle efter planen senere på dagen. Klokken 19 ser det ud til at være stabiliseret, påpeger Anette Svendsen.

Også Bornholmslinjen er påvirket af det kraftige stormvejr, der er på vej ind over øen.

- Vindhastighed og bølgehøjde gør, at sejlads med Express1 omlægges, skriver transportlinjen på sin hjemmeside.

Således er flere afgange mellem Rønne og Ystad ændret.

Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, advarer om vind i Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster, København og Nordsjælland. Også Østjylland, Midt- og Vestjylland, Nordjylland og Bornholm kan opleve vind.