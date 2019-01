Storebæltsbroen lukkes mod vest på grund af kødannelse

I retning mod Fyn lukkes Storebæltsbroen onsdag eftermiddag for al biltrafik på grund af kødannelse.

Det oplyser Sund og Bælt, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi samt Storebæltsbroen selv.

- Vi forventer at åbne Storebæltsbroen i retning mod Fyn cirka klokken 16.30. Når vi åbner igen, så vær søde at følge med trafikken og hold øjnene på vejen i den retning, du selv kører, står der på Storebæltsbroens Twitter-profil.

Dagen igennem har der hersket kaotiske tilstand på broen, efter at et lyntog på vej fra Fyn til Sjælland blev ramt af dele fra et godstog.